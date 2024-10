PERSEGUIÇÃO

Empresário é baleado e morre ao tentar fugir de blitz em Feira de Santana

Fernando Alves Souza Coelho, 39 anos, pegou a contramão para fugir dos policiais que tentavam alcançá-lo

Amanda Palma

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 11:41

Empresário Fernando Alves Souza Coelho morreu após fugir de blitz Crédito: Reprodução/Instagram

O empresário Fernando Alves Souza Coelho, 39 anos, morreu após ser baleado por policiais quando fugia de uma blitz, em Feira de Santana. O caso aconteceu na noite de sábado (12), na Avenida Nóide Cerqueira, uma das principais da cidade.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, Fernando tentou escapar de uma blitz e fugiu pela contramão na avenida. Policiais fizeram um bloqueio para tentar interceptar o carro, mas ele conseguiu escapar.

Ainda segundo o registro, os policiais deram ordem de parada, mas Fernando não obedeceu. Ele teria, também, tentado jogar o carro contra os policiais, que reagiram atirando.

Fernando chegou a ser socorrido para Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar informou que militares do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca realizavam uma blitz da Operação Paz no Trânsito na Avenida Artemia Pires, no bairro Sim, quando um carro não obedeceu à ordem de parada. Então, os policiais iniciaram a perseguição.

"Uma equipe da CIPE Leste conseguiu interceptar o veículo. Apesar das sinalizações sonoras e luminosas com sirene e giroflex, o condutor desobedeceu novamente à ordem de parada e avançou em direção aos policiais, que estavam desembarcados. Conforme relato dos policiais, diante da iminente ameaça, foram efetuados disparos de arma de fogo para conter o suspeito. O condutor, que foi atingido, recebeu socorro imediato e foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos", diz a corporação.

Ainda segundo a PM, uma mulher que estava com Fernando no carro não sofreu ferimentos. Ela foi conduzida para a delegacia, junto com o material apreendido. "Todos os trâmites para início da apuração do ocorrido foram cumpridos: perícia no local e no veículo, apresentação do armamento apreendido e dos utilizados pelos policiais e coleta dos depoimentos das partes envolvidas", finaliza a instituição, em nota.

Um revólver e munições foram apresentados pelos militares na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que investiga a morte por intervenção de agente de segurança pública.

A última postagem nas redes sociais aconteceu na noite sábado. Fernando aparece com um copo de bebida nas mãos e admira uma paisagem da cidade.

Prisão

Em 2018, Fernando foi preso pelos crimes de ameaça e conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém mediante fraude na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana. Ele foi acusado de chantagear uma cliente com fotos íntimas, após ter encontrado as imagens no celular dela, que estava na loja Lengo Cell, para ser revendido.