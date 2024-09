CARRO FOI ROUBADO

Perseguição na Av. Paralela termina com uma morte e tiroteio; veja vídeo

Uma perseguição policial na Avenida Paralela, em Salvador, terminou com um homem morto e um confronto armado na noite de quarta-feira (4). Vídeos mostram a viatura atrás de um carro em alta velocidade. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um veículo roubado.

O automóvel estava trafegando na via quando foi flagrado por militares. Os agentes iniciaram a perseguição e conseguiram parar os suspeitos na Rua Ibiassucê, em Patamares. Na tentativa de fuga, a dupla que estava fugindo atirou e entrou em uma área de mata.

Houve confronto e um dos suspeitos foi ferido e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas morreu no local. O outro está foragido.

No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), local do registro da ocorrência, a vítima e proprietária do veículo relatou sobre ocorrido.