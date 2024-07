SALVADOR

Suspeitos são presos após colisão de carro roubado com viatura da PM durante perseguição

Um suspeito foi encontrado ferido dentro do automóvel e outros dois indivíduos se renderam

Três homens foram presos na tarde desta segunda-feira (1º), em Jardim Santo Inácio na capital baiana. O trio estava conduzindo um carro roubado, que colidiu com uma viatura da Polícia Militar (PM) durante perseguição.

De acordo com informações da PM, os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de que um carro com restrição de roubo estaria transitando na região. Após realização das buscas, o automóvel encontrado na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela.

A equipe ordenou a parada, mas o trio não obedeceu e fugiu dos policiais. Durante o acompanhamento, o carro em fuga colidiu com uma das viaturas e com outro automóvel, vindo a parar.

Um dos ocupantes do veículo teria efetuado disparos contra os PMs, que revidaram. Após a troca de tiros, o suspeito foi encontrado ferido no interior do automóvel e outros dois indivíduos se renderam.