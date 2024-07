GOIÁS

Ex-militar é preso por extorquir e ameaçar de morte os pais

A mãe do suspeito chegou a sair de casa com medo de ser morta

Um ex-militar do Exército foi preso preventivamente suspeito de ameaçar com uma arma de fogo, agredir e extorquir os próprios pais idosos, no estado de Goiás.