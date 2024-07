INTERIOR DA BAHIA

Motorista é preso após oferecer dinheiro para ser liberado da fiscalização em via na Bahia

Um homem de 50 anos foi preso na manhã de sexta-feira (28) na BR-418, na altura de Nova Viçosa, no sul da Bahia, após oferecer R$ 200 aos policiais para ser liberado dos procedimentos de fiscalização.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava procedimento de fiscalização no KM 88 da BR-418, em Posto da Mata, quando abordou um veículo VW/GOL.

Com diversas irregularidades no veículo e com licenciamento vencido há 6 anos, o motorista ofereceu dinheiro aos policiais e foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa.