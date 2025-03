TIROTEIO

Dentista baleada no peito em tiroteio na Paralela está na UTI em estado grave

Larissa Pinheiro foi atingida no tórax e no pulmão

O estado de saúde da dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, baleada durante um tiroteio entre policiais e criminosos na Av. Paralela , na manhã desta sexta-feira (14), é considerado gravíssimo. A dentista foi atingida no tórax e teve o pulmão perfurado pelo disparo. >

Larissa está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Santos, após de passar por uma cirurgia de mais de 2 horas. De acordo com médicos ouvidos pelo CORREIO, a jovem perdeu uma grande quantidade de sangue. Ela chegou desacordada ao hospital .>

Larissa estava a caminho do trabalho e pegou o mototáxi em Lauro de Freitas e desceria na Rodoviária. Na altura do Trobogy, o tiroteio entre policiais e criminosos começou. Ela e o motociclista desceram do veículo. >