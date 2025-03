MEMÓRIA

'Larissa é sopro de vida': irmã homenageia dentista morta após tiroteio na Paralela

Letícia lembrou corrente de solidariedade enquanto a dentista estava internada

"Falar de Larissa é esperança, amor. Larissa é luz. A gente tem uma frase que a gente vai falar sempre de Larissa que é "sopro de vida". Todo amor que era Larissa a gente mostrou a todo mundo de uma forma que a gente não queria, mas a gente trouxe através dessa semana. As doações que a gente teve através de Larissa, em Salvador, foram 483 doações. A gente mobilizou Salvador e outras cidades", disse Letícia, em entrevista à TV Bahia direto de Itamari, no interior da Bahia, cidade de origem da família. O corpo da dentista será sepultado lá hoje.>

Letícia ressaltou o quanto Larissa era querida. "A gente não tinha noção... Sabia quantas pessoas, as pessoas que conheciam Larissa, mas não tinha noção de quanta gente conhecia ela, quanto amor que Larissa transmitia para essas pessoas. A gente veio a ter certeza agora. Amor que a gente levantou com Larissa em doações, orações. Larissa é luz, é amor, é esperança, gentileza, bondade, compaixão, harmonia. Larissa e sorriso e tudo que há de bonito nesse mundo, então é isso que a gente quer passar pras pessoas. Volto a dizer: Larissa é sopro de vida", acrescentou. >

Uma faixa com o escrito 'Todos por Larissa' é exposta no local. A família pediu para que as pessoas fossem de branco. A prefeitura de Itamari, no sul da Bahia, decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo, exceto para atividades essenciais. "Nos unimos à família enlutada neste momento de dor", disse a gestão municipal. >