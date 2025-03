VIOLÊNCIA

Velório de dentista baleada na Paralela tem homenagens no interior; cidade decretou luto

Larissa Azevedo Pinheiro, 28, morreu após nove dias internada

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2025 às 10:19

Sepultamento de Larissa Azevedo em Itamari Crédito: Reprodução/TV Globo

Parentes e amigos se despedem da cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, na manhã deste desta segunda-feira (24). O corpo da jovem, baleada em um tiroteio na Avenida Paralela, foi levado de Salvador para Itamari, sua cidade natal. Um toldo foi montado para receber os conhecidos em frente à casa da avó da Larissa, onde ocorre o velório. >

Uma faixa com o escrito 'Todos por Larissa' é exposta no local. A família pediu para que as pessoas fossem de branco. A prefeitura de Itamari, no sul da Bahia, decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo, exceto para atividades essenciais. "Nos unimos à família enlutada neste momento de dor", disse a gestão municipal. >

Larissa Azevedo foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Santos após ser atingida no tórax e ter o pulmão perfurado durante um tiroteio na Avenida Paralela, no dia 14 de março, em Salvador. A jovem estava na garupa de um mototaxista indo para o trabalho. >

Ela passou por uma cirurgia de mais de duas horas, e o estado de saúde era considerado gravíssimo. Apesar disso, informações divulgadas pela família indicavam para uma melhora no quadro da jovem. Os órgãos de Larissa foram doados, segundo divulgou sua irmã Letícia Pinheiro. >

“Larissa é ‘SOPRO DE VIDA’, os órgãos dela vai da [sic] vida a outras vidas”, escreveu. A irmã também agradeceu as mensagens de carinho e conforto, bem como a doação de sangue que Larissa recebeu de 483 pessoas através da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) de Salvador.>

Vítima de violência

Larissa Azevedo estava a caminho do trabalho, vindo de Lauro de Freitas em um mototáxi, quando foi vítima do tiroteio. O mototaxista que a levava contou em entrevista à TV Bahia que o tiro que atingiu a dentista partiu de um bandido. A troca de tiros começou na via central da Avenida Paralela, no sentido Centro, por volta das 7h20. >

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi morto pela polícia, outro foi preso e dois fugiram. Um motorista foi ferido por estilhaços. A polícia apreendeu três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições, com os suspeitos. O veículo utilizado por eles tinha placa clonada e havia sido roubado em 2023. Há suspeita de que o carro era utilizado em ações criminosas na capital baiana.>