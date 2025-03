PIRAJÁ

Fuzil 556 é apreendido pela PM dentro de ônibus em Salvador

Apreensão foi realizada pela 48ª CIPM após passageiro perceber blitz da Polícia Militar

Os militares realizavam uma blitz na região, quando o passageiro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro desembarcou do coletivo antes dele passar pelo ponto de abordagem policial. Com a chegada do ônibus à garagem da empresa, o motorista detectou que uma das bagagens havia sido abandonada pelo passageiro que desembarcou do veículo. A polícia foi, então, chamada.>