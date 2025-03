TREINO DA POLÍCIA

Capitão despeja pó de granada em soldado e causa queimadura de 2º grau durante treinamento da PM

O caso aconteceu em Bom Jesus da Lapa

Um soldado da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) sofreu queimaduras de 2º grau durante um treinamento do curso de nivelamento do Pelotão Especial, em Bom Jesus da Lapa, região Oeste da Bahia. "Durante a instrução com granada de gás lacrimogêneo, o capitão Franciel desmilitarizou uma granada, pegou o pó e saiu jogando na nuca de todo mundo", diz um PM, em um áudio, compartilhado por colegas nas redes sociais. >