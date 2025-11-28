Acesse sua conta
Homem invade casa da ex e joga combustível na cama em que ela dormia com o filho

A vítima já possuía medidas protetivas contra o agressor

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:11

Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam)
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem foi preso, na quarta-feira (26), após invadir a residência da ex-companheira e despejar combustível onde ela dormia com o filho do casal, na zona rural de Euclides da Cunha, no interior baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o crime foi impedido pela própria mulher, que conseguiu tirar o isqueiro das mãos do ex-companheiro.

A vítima já tinha medidas protetivas de urgência contra ele. E, mesmo após a tentativa de incendiar a ex-mulher e o filho ter sido frustrada, o homem ainda seguiu rondando a casa.

Foi nas imediações do imóvel que ele foi encontrado. Ele ainda tentou fugir, mas foi preso em flagrante por uma equipe do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), pelo descumprimento das medidas protetivas.

Ainda de acordo com informações da PC, o homem possui um histórico de violência doméstica, como ameaças com uso de arma branca e destruição de móveis da residência.

