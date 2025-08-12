VIOLÊNCIA

ACM Neto rebate Jerônimo e diz que críticas são 'única e exclusivamente' ao governador: 'A Bahia precisa de comando'

Neto citou casos recentes de crimes e ressaltou que as críticas não são aos policiais

Pombo Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:37

ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, respondeu às declarações do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que havia acusado a oposição de desrespeitar os profissionais da Segurança Pública. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto afirmou que suas críticas não são dirigidas aos policiais, mas diretamente ao governador.

“Governador, antes de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O senhor pode até dar uma de doido, fingir que não entendeu, mas eu faço questão de repetir. Todas as críticas que eu faço são direcionadas única e exclusivamente a uma pessoa. É o senhor mesmo. A falta de comando do governador da Bahia. A sua postura omissa e negacionista”, disse.

Neto citou casos recentes de violência para criticar a gestão da segurança no estado, mencionando tiroteios em plena luz do dia, expulsão de um repórter por traficantes e fugas de presos.

“Ontem, na região do antigo Centro de Convenções, famílias viveram momentos de desespero, trancadas dentro de casa, enquanto bandidos estavam aonde? Trocando tiro na rua, governador. Um repórter hoje foi expulso de uma comunidade por traficantes. Um campeonato internacional precisou ser interrompido por troca de tiro em plena luz do dia. Quase todos os dias, infelizmente, a notícia é a mesma”, completou.

O ex-prefeito de Salvador também acusou Jerônimo de não garantir condições mínimas de trabalho para a polícia, afirmando que a categoria sofre com baixos salários, sobrecarga e armamento inferior ao dos criminosos.

“Negar a realidade não protege ninguém. Eu vou continuar cobrando porque a Bahia precisa de comando e de resultado. E já que o senhor disse que essa disputa devia ser feita de forma mais séria e mais honesta, eu concordo. O que precisa ser feito de forma séria e honesta é o combate à violência na Bahia”, concluiu.

As declarações de Neto foram uma resposta ao discurso feito por Jerônimo na segunda-feira (11), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na ocasião, o governador pediu que a oposição “tenha respeito e responsabilidade com os profissionais da segurança pública” e negou que haja omissão do governo no setor.