Salvador e RMS ultrapassam marca de 500 mortos em ações policiais este ano

Número de chacinas policiais também cresceu em 2025

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20:15

Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira
Protesto pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira, em abril deste ano; ela foi baleada durante uma ação policial no bairro Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mais de 500 pessoas foram mortas em ações policiais em Salvador e Região Metropolitana (RMS). É o que aponta um relatório do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada no país. A marca foi batida na última terça-feira (25), quando o número de mortos em ações policiais chegou a 501.

O número apresenta um crescimento de 5% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 477 mortos em ações policiais. A marca de 500 mortes também chegou mais cedo esse ano, enquanto em 2024 ela só foi atingida no dia 19 de dezembro, 24 dias depois.

Mortes em ações policiais geraram protestos

Luiza Silva dos Santos de Jesus foi baleada durante operação policial no bairro da Engomadeira por Reprodução e Wendel de Novais/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Moradores acusam policiais militares pelo disparo que matou Luiza Silva dos Santos por Marina Silva/CORREIO
Luan Henrique Rocha de Souza e Gilson Jardas de Jesus Santos foram mortos em Camaçari em julho deste ano por Reprodução
Caíque morreu durante operação da PM em São Marcos por Reprodução
Protesto em São Marcos após morte de Caíque por Reprodução/ Redes sociais
Protesto em São Marcos após morte de Caíque por Reprodução/ Rede sociais
Protesto em São Marcos após morte de Caíque por Reprodução/ Rede sociais
1 de 12
Luiza Silva dos Santos de Jesus foi baleada durante operação policial no bairro da Engomadeira por Reprodução e Wendel de Novais/CORREIO

O número de chacinas policiais também aumentou em 2025. De acordo com o instituto, foram 25 delas em Salvador e RMS, com 95 mortos. Já em 2024, foram 13 chacinas policiais com 46 mortos no mesmo período.

O instituto também catalogou o perfil das vítimas. A maioria, ou 98%, eram homens. Apenas sete eram mulheres. O relatório também apontou que 97% deles eram adultos, 2% adolescentes e 0,1% idoso.

Relembre alguns casos

No dia 28 de setembro, o adolescente de 16 anos, Caíque Reis, foi morto no bairro de São Marcos. De acordo com moradores, ele foi baleado pela polícia mesmo depois de estar rendido com as mãos na cabeça. Moradores também revelaram que ele era estudante e barbeiro.

No dia 8 de julho, dois jovens foram mortos a tiros na localidade Canto dos Pássaros, na Estrada do Cetrel, em Camaçari, na RMS. Segundo familiares, Gilson Jardas de Jesus Santos, de 18 anos, e Luan Henrique Rocha de Souza, de 20 anos, foram baleados por policiais em frente a casa da família de Gilson, após serem abordados por agentes em uma viatura.

No dia 13 de abril, a estudante universitária Luiza Silva dos Santos foi morta durante uma ação da polícia no Bairro da Engomadeira. Ela tinha acabado de voltar da casa de uma amiga quando foi baleada na barriga.

