AGRONOMIA

Bahia inicia cultivo de tâmaras com mudas doadas pelos Emirados Árabes

Primeiras 100 plantas chegaram ao estado após quarentena; projeto mira mercado nacional e exportações para a América do Sul

A Bahia deu o primeiro passo para iniciar a produção comercial de tâmaras no Brasil. Cem mudas de tamareiras, com 12 variedades diferentes, chegaram ao estado após liberação do Ministério da Agricultura e quarentena no Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), da Embrapa, em Brasília. >