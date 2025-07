CRIME

Suspeito de matar casal ligado a tráfico de drogas em Porto Seguro é preso

Ele também é suspeito de roubo e receptação

Um homem foi preso nesta quarta-feira (9), no bairro Santiago, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Ele suspeito da coautoria do homicídio que vitimou um casal que possuía ligação com o tráfico de drogas na região. >

O suspeito, de 35 anos, já foi indiciado em inquéritos policiais nas cidades de Porto Seguro e Itabela por crimes como roubo, receptação e duplo homicídio. As investigações apontam que, em 2018, com ajuda de um parceiro, o homem matou a tiros Beatriz Pereira Machado e Jucélio Brito Lima, no bairro Triunfo, no município de Itabela. As vítimas estavam dentro de um carro quando foram atingidas pelos disparos. Segundo a Polícia Civil, o casal tem ligação com traficantes que atuam em Arraial D’Ajuda.>