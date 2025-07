TARIFAS

EUA têm superávit na relação comercial com Brasil, ao contrário do que diz Trump

Presidente acusou Brasil de práticas desleais e afirmou que balança comercial é "injusta" para os EUA

A relação comercial de Brasil e EUA tem superávit para os americanos, de acordo com números da série histórica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Os dados desmentem o presidente Donald Trump, que anunciou na quarta (9) uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, afirmando que a balança comercial dos países é "injusta" para os americanos. >

Desde 2009, o Brasil tem déficits comerciais seguidos com os EUA. Nesses 16 anos, as exportações dos EUA ao Brasil superaram as importações em US$ 90,28 bilhões. Considerando desde 1997, quando os dados começaram a ser coletados, o saldo também é positivo para os EUA: US$ 49,88 bilhões.>