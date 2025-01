MUDANÇA

BYD contrata empresa baiana para adequações em obras de Camaçari

Escolha acontece após denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo uma construtora chinesa

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 15:33

Fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Divulgação

A BYD escolheu a empresa baiana Sepeng Engenharia para fazer as adequações necessárias nas obras do complexo fabril em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A decisão de escolher uma empresa local aconteceu após denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo uma construtora chinesa, como antecipou o CORREIO. >

De acordo com informações da BYD, o contrato com a Sepeng começou em 17 de janeiro e terá duração de 30 dias. A Sepeng foi contratada exclusivamente para ajustar as obras que foram parcialmente embargadas, seguindo as exigências das autoridades. "É importante destacar que essa não será a empresa substituta da Jinjiang, tema que ainda está em discussão pela BYD e em breve será divulgado", informou o comunicado. >

Ao todo, entre 50 e 100 trabalhadores baianos, em sua maioria residentes de Camaçari, estão envolvidos nesse projeto. As atividades principais da Sepeng incluem a sinalização da obra, instalação de áreas para descanso, implementação de medidas de proteção coletiva, além da regulamentação das normas para a realização das escavações.>

A Sepeng Engenharia é um consórcio que reúne duas empresas baianas: a SBE, com 30 anos de experiência, e a Pelir, com 40 anos de atuação no mercado. Ambas são reconhecidas na execução de projetos de incorporação, infraestrutura e serviços industriais. SBE e Pelir têm um histórico de parcerias com grandes empresas como CCR, Porto de Aratu, Ford e Larco. A SBE foi fundada pelo engenheiro Sérgio Bastos, e a Pelir, pelo engenheiro Rogério Peleteiro. >

"Estamos muito honrados que a Sepeng foi escolhida para realizar as adequações no canteiro de obras em Camaçari. Este contrato reflete a confiança em nossa expertise e no compromisso que temos há mais de 40 anos em oferecer soluções de engenharia que priorizam a segurança, o bem-estar dos colaboradores e o cumprimento rigoroso das normas”, afirmou Rodrigo Cerviño, Diretor Administrativo & Comercial da Sepeng.>