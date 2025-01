AUDIÊNCIA

Trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão na BYD retornam para China

Empresas também garantiram que todos já receberam os valores referentes à rescisão dos contratos

Todos os 163 trabalhadores resgatados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em condições análogas à escravidão nas obras da BYD retornaram para a China. É o que informou a BYD Auto do Brasil Ltda. e as três empresas contratadas para a construção da fábrica da montadora no município de Camaçari, na Bahia, em audiência nesta terça-feira (7) com o MPT.