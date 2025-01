AUTOS

Comitê vai monitorar atuação da BYD após irregularidades em fábrica na Bahia

Empresa chinesa afirma que criou comitê para acompanhar conclusão da obra

Antônio Meira Jr.

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 11:30

Vista aérea da planta que a BYD está construindo em Camaçari Crédito: Divulgação

Desde o final de novembro, diversas denúncias do Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e investigações do Ministério Público expuseram situações de trabalho degradantes no canteiro de obras da fábrica que a BYD está construindo em Camaçari. O espaço já abrigou a fábrica da Ford no passado.

Na semana do Natal, a situação ficou insustentável quando uma força tarefa integrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela Defensoria Pública da União (DPU) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF), mostrou que os trabalhadores chineses que atuavam no local estavam em situação análoga à escravidão. Depois desse escândalo, o fabricante chinês soltou um comunicado sobre uma nova conduta.

A empresa disse nesta quinta-feira (16) que contratou uma construtora brasileira para realizar as adequações nas obras da fábrica de Camaçari. Essa construtora fará os ajustes necessários para que o MTE suspenda os embargos parciais e a obra seja totalmente retomada. No entanto, o nome da nova construtora e o plano de ação não foram divulgados.

Comitê de integridade

A BYD diz que criou um comitê de compliance - conjunto de procedimentos e práticas que uma empresa deve seguir para estar conforme as leis, normas e regulamentos - para acompanhar de perto a conclusão da obra. A primeira reunião aconteceu no dia 8 de janeiro, quando o comitê foi oficialmente instituído, e a segunda aconteceu na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo com a empresa, ele é formado por representantes da BYD, escritórios de advocacia, especialistas em direito trabalhista e segurança do trabalho, além de um consultor independente, que estão se reunindo periodicamente para acompanhamento e cumprimento da legislação brasileira e para implementar melhorias nos processos durante todas as etapas da construção do complexo fabril.

A BYD diz que esse comitê é responsável também por avaliar as condições de trabalho, alimentação, segurança e moradia dos funcionários terceirizados. O fabricante reforça "o comitê tem total liberdade para atuar na correção de qualquer eventual problema que possa surgir".

Produção em SKD

Ainda no comunicado, a BYD diz que "as obras estão avançando em ritmo acelerado", o que contradiz o texto deles, que cita ainda existirem embargos do MTE.

Ainda segundo a BYD, a Fase 1.1 do cronograma que prevê a produção local no sistema SKD, vai começar ainda durante o ano de 2025, sem especificar o mês. A empresa informa que "os demais detalhes da construção estão sendo reavaliados e serão divulgados oportunamente".

Quando deixou de produzir em Camaçari, a Ford atuava com a manufatura completa de produtos. Ou seja, desde a estampagem da carroceria, montagem e produção de motores. No sistema de SKD, sigla em inglês que remete a Semi Knock-Down, várias partes são pré-montadas em subconjuntos pelo centro de produção.

Em resumo, quando iniciar sua produção em Camaçari, a BYD estará apenas montando um carro produzido na China e chegará ao Brasil até com a carroceria pintada.

Vendas discretas

Nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves no ano passado, a BYD ainda não conseguiu ter o êxito esperado para o gigante movimento de propaganda e de lançamentos que tem feito. A empresa fechou o ano na décima posição, com 3,09% de participação, o que equivale a 76.811 veículos, volume inferior ao de marcas mais discretas, como Nissan (3,52%).