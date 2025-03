ADEUS AO VALE DO SILÍCIO BAIANO?

Bahia pode perder centro de pesquisas da BYD para o Rio de Janeiro

Prefeito Eduardo Paes afirmou que vai se reunir com chineses para levar essa parte da empresa para a capital fluminense

A Bahia pode perder o centro de pesquisas e desenvolvimento da montadora chinesa BYD. É o que garantiu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nesta quinta-feira (20). Ele afirmou, durante um evento no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ (Coppe), que está tentando levar todo esse braço da empresa chinesa para a capital fluminense. Ele adiantou também que, na próxima terça (25), se reúne com representantes da montadora. As informações são da Folha. >