Traficantes viram alvo de operação no Engenho Velho da Federação

Wendel de Novais
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:11
O bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, é alvo de operação na manhã desta sexta-feira (22). A ação mira traficantes e já alcançou quatro criminosos, sendo três deles capturados e outro baleado ao entrar em confronto com a polícia nas localidades do Forno e da Baixa da Égua.
Depois de ser baleado, o traficante foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e munições. A prisão dos criminosos faz chegar a cinco o número de traficantes com atuação no Engenho Velho da Federação que foram alcançados nos últimos dois dias.
Criminosos foram alcançados pela polícia
Isso porque, na tarde de quinta-feira (21). na zona rural da cidade de Santo Amaro, um traficante envolvido com homicídios, extorsão contra moradores na localidade do Forno e roubos foi localizado por equipes dos Batalhões Apolo e Rodoviário da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).
Durante a tentativa de prisão houve confronto e o criminoso apelidado de Piloto acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Pistola, carregador e munições foram apreendidos.
A Operação Intervenção, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública, com participações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, e das Polícias Civil, Militar, Federal e Técnica alcançou nas últimas 24 horas, cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação.