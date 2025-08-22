Acesse sua conta
Traficantes viram alvo de operação no Engenho Velho da Federação

Quatro integrantes de facção foram alcançados na manhã desta sexta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:11

Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas
Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação Crédito: Alberto Maraux/SSP

O bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, é alvo de operação na manhã desta sexta-feira (22). A ação mira traficantes e já alcançou quatro criminosos, sendo três deles capturados e outro baleado ao entrar em confronto com a polícia nas localidades do Forno e da Baixa da Égua.

Depois de ser baleado, o traficante foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e munições. A prisão dos criminosos faz chegar a cinco o número de traficantes com atuação no Engenho Velho da Federação que foram alcançados nos últimos dois dias.

Criminosos foram alcançados pela polícia

Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação por Alberto Maraux/SSP
1 de 4
Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação por Alberto Maraux/SSP

Isso porque, na tarde de quinta-feira (21). na zona rural da cidade de Santo Amaro, um traficante envolvido com homicídios, extorsão contra moradores na localidade do Forno e roubos foi localizado por equipes dos Batalhões Apolo e Rodoviário da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Durante a tentativa de prisão houve confronto e o criminoso apelidado de Piloto acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Pistola, carregador e munições foram apreendidos.

A Operação Intervenção, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública, com participações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, e das Polícias Civil, Militar, Federal e Técnica alcançou nas últimas 24 horas, cinco integrantes de facções com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação.

