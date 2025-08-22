SEGURANÇA

Traficantes viram alvo de operação no Engenho Velho da Federação

Quatro integrantes de facção foram alcançados na manhã desta sexta-feira (22)

Wendel de Novais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:11

Operação mira traficantes no Engenho Velho da Federação Crédito: Alberto Maraux/SSP

O bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, é alvo de operação na manhã desta sexta-feira (22). A ação mira traficantes e já alcançou quatro criminosos, sendo três deles capturados e outro baleado ao entrar em confronto com a polícia nas localidades do Forno e da Baixa da Égua.

Depois de ser baleado, o traficante foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e munições. A prisão dos criminosos faz chegar a cinco o número de traficantes com atuação no Engenho Velho da Federação que foram alcançados nos últimos dois dias.

Isso porque, na tarde de quinta-feira (21). na zona rural da cidade de Santo Amaro, um traficante envolvido com homicídios, extorsão contra moradores na localidade do Forno e roubos foi localizado por equipes dos Batalhões Apolo e Rodoviário da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Durante a tentativa de prisão houve confronto e o criminoso apelidado de Piloto acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Pistola, carregador e munições foram apreendidos.