POLÍTICA

Comissão da Alba aprova nome de Josias Gomes para o TCE

Sabatina foi realizada nesta terça-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:58

Josias Gomes Crédito: Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira (16), o nome do deputado federal Josias Gomes (PT) para ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O congressista passou por uma sabatina e foi aprovado por unanimidade. Josias Gomes foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues para o cargo. "Me coloco à disposição de vocês todos, colegas parlamentares, para que a gente possa dialogar e entender o quanto eu posso ser importante nesse processo e quero ter a confiança de todos”, disse o deputado durante a sessão.

Apoiado por deputados de governo e oposição presentes à reunião, Josias Gomes afirmou que, caso se torne conselheiro, terá uma postura consensualista. “Essa visão punitivista não deve nortear a ação de alguém que quer fortalecer a estrutura política, econômica e social do nosso Estado. A via punitivista não contribui para melhorar o funcionamento da máquina pública", ponderou.

Após receber a aprovação de todos os sete parlamentares presentes à reunião, Josias Gomes terá a indicação apreciada pelo plenário da Alba. A indicação visa preencher a vaga deixada por Pedro Lino, que morreu em setembro do ano passado.

TCE

Na última quarta-feira (10), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba aprovou o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso, a indicação prevê o preenchimento da vaga deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, aposentado no final de julho deste ano.