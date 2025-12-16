Acesse sua conta
Idoso de 81 anos desaparece após sair dirigindo carro no interior da Bahia

Roseval Oliveira Borges foi visto pela última vez no dia 6 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:30

Idoso está há dez dias desaparecido na Bahia
Idoso está há dez dias desaparecido na Bahia Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Roseval Oliveira Borges, de 81 anos, está desaparecido desde o dia 6 de dezembro. Conhecido pelo apelido de 'Nem Marchante', ele foi visto pela última vez no município de Mairi, no centro-norte da Bahia, onde vive. 

De acordo com informações da família, Roseval, de 81 anos, saiu de sua residência por volta das 9 horas e, desde então, não foi mais visto. Ele estava conduzindo um veículo Volkswagen Parati, cor branca, de placa JPZ2A93, no momento do desaparecimento.

O último registro do idoso que os parentes tiveram acesso foi gravado por uma câmera de segurança de um comércio na cidade. Roseval aparece entrando no estabelecimento e, em seguida, deixa o local dirigindo. 

A reportagem buscou a Polícia Civil, que confirmou que a Delegacia Territorial (DT/Mairi) instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento de Roseval. Segundo a polícia, o idosos saiu de casa, no centro da cidade, em direção ao povoado de Ponto de Mairi. 

Diligências investigativas são realizadas para localizá-lo. Quem souber de informações do paradeiro de Roseval, deve entrar em contato com número 181.

