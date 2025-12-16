Acesse sua conta
Lançamento "Clubes Negros nas Américas": Memória e Resistência na Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD)

Presenças Confirmadas: coorganizadora Giane da Silva Vargas e pesquisador Lucas Ribeiro Campos

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:39

'Clubes Negros nas Américas' desvenda a trajetória dos Clubes Sociais Negros
'Clubes Negros nas Américas' desvenda a trajetória dos Clubes Sociais Negros Crédito: Divulgação

No dia 17 de dezembro de 2025, a Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) abre suas portas para um encontro histórico de memória, pesquisa e resistência negra com o lançamento do livro Clubes Negros nas Américas (Editora Dandara, 2025).

O evento contará com a presença da coorganizadora Giane da Silva Vargas e do pesquisador Lucas Ribeiro Campos, autores de capítulos que destacam a trajetória dos clubes sociais negros e, em especial, a história da SPD, a primeira associação civil negra do Brasil.

A programação contará com comentários dos convidados, seguidos de uma exposição da autora Giane da Silva Vargas sobre o processo de produção da obra, encerrando com sessão de autógrafos.

?️ Mesa de debate – Participações especiais (ordem de fala):

• Lígia Margarida – Presidenta da Sociedade Protetora dos Desvalidos

• Cássia Maciel – Pró-Reitora de Ações Afirmativas da UFBA

• Marina Duarte – Coordenadora Nacional da UNEGRO e Vice-Presidenta do Conselho Nacional de Igualdade Racial

• Antônio Olavo – Cineasta e militante do Movimento Negro

? Local: Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD)

Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 17 – Pelourinho, Salvador

? Data: 17/12/2025 (quarta-feira)

⏰ Horário: 17h

? A obra estará disponível para aquisição no local e também pelo site da Editora Dandara.

? Saiba mais: www.clubessociaisnegrosdadiasporaafricana.com

✨ Um rico bate-papo sobre memória, identidade, associativismo negro e produção intelectual afro-diaspórica. Participe!

Com assessoria

Tags:

Cultura Memória Negros

