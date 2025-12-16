Lançamento "Clubes Negros nas Américas": Memória e Resistência na Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:39
No dia 17 de dezembro de 2025, a Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) abre suas portas para um encontro histórico de memória, pesquisa e resistência negra com o lançamento do livro Clubes Negros nas Américas (Editora Dandara, 2025).
O evento contará com a presença da coorganizadora Giane da Silva Vargas e do pesquisador Lucas Ribeiro Campos, autores de capítulos que destacam a trajetória dos clubes sociais negros e, em especial, a história da SPD, a primeira associação civil negra do Brasil.
A programação contará com comentários dos convidados, seguidos de uma exposição da autora Giane da Silva Vargas sobre o processo de produção da obra, encerrando com sessão de autógrafos.
?️ Mesa de debate – Participações especiais (ordem de fala):
• Lígia Margarida – Presidenta da Sociedade Protetora dos Desvalidos
• Cássia Maciel – Pró-Reitora de Ações Afirmativas da UFBA
• Marina Duarte – Coordenadora Nacional da UNEGRO e Vice-Presidenta do Conselho Nacional de Igualdade Racial
• Antônio Olavo – Cineasta e militante do Movimento Negro
? Local: Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD)
Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 17 – Pelourinho, Salvador
? Data: 17/12/2025 (quarta-feira)
⏰ Horário: 17h
? A obra estará disponível para aquisição no local e também pelo site da Editora Dandara.
? Saiba mais: www.clubessociaisnegrosdadiasporaafricana.com
✨ Um rico bate-papo sobre memória, identidade, associativismo negro e produção intelectual afro-diaspórica. Participe!
Com assessoria