Chinesa BYD supera Tesla de Musk, tornando-se líder em carros elétricos e híbridos

Em 2024, a BYD entregou um total de 4,27 milhões de veículos, quase alcançando as vendas globais da Ford

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 10:07

BYD Retiro Crédito: Raquel Brito/CORREIO

A BYD, maior fabricante chinesa de veículos elétricos e híbridos, ultrapassou a Tesla em receita no ano de 2024, com um faturamento de US$ 107 bilhões, superando os US$ 97,7 bilhões da empresa de Elon Musk. A gigante de Shenzhen também obteve um aumento de 34% em seu lucro líquido, alcançando 40,3 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,6 bilhões). As informações foram divulgadas pela Bloomberg.>

De acordo com o relatório divulgado na segunda-feira, a receita da empresa foi de 777 bilhões de yuans (US$ 107 bilhões) no ano encerrado em 31 de dezembro, superando as previsões de analistas que apontavam para 766 bilhões de yuans. No comparativo com a Tesla, que também é líder no mercado global de veículos elétricos, a BYD se destacou não apenas por suas vendas de elétricos, mas também pelos carros híbridos, que representam uma parte significativa de suas entregas.>

A fabricante chinesa tem dominado o competitivo mercado de carros da China, o maior do mundo. Em 2024, a BYD entregou um total de 4,27 milhões de veículos, quase alcançando as vendas globais da Ford. Seus carros elétricos se aproximam das vendas da Tesla — 1,76 milhão de unidades para a BYD contra 1,79 milhão para a Tesla. A empresa projeta agora vendas entre 5 milhões e 6 milhões de veículos para 2025, e o início de ano foi promissor, com um aumento de 93% nas entregas nos primeiros dois meses, somando 623.300 unidades.>

Avanço em tecnologia e mercados internacionais>

A inovação tecnológica tem sido um diferencial da BYD, que recentemente anunciou uma nova tecnologia para seus veículos elétricos, permitindo uma carga suficiente para percorrer 400 quilômetros em apenas cinco minutos. Além disso, mesmo nos modelos mais acessíveis, a empresa introduziu sistemas avançados de assistência ao motorista.>

Com uma forte presença na China, onde detém uma participação de quase 15% no mercado de carros de passeio, a BYD está ampliando seus horizontes. A empresa tem feito avanços significativos em mercados internacionais, incluindo Europa, Brasil, Tailândia, Cingapura e Austrália, embora ainda não tenha começado a vender seus veículos nos Estados Unidos devido a tarifas impostas sobre os carros fabricados na China.>

Tesla: desafios e liderança de mercado>

Apesar de perder terreno na China, onde as entregas de carros da Tesla têm registrado quedas nos últimos cinco meses consecutivos, a empresa americana continua liderando em termos de valor de mercado, com uma capitalização de cerca de US$ 800 bilhões. A Tesla também obteve um lucro líquido de US$ 7,6 bilhões em 2024, embora tenha visto uma queda de 38% no valor de suas ações este ano.>