CRIME

Homem é preso após perseguir mulher em estação de BRT em Salvador

Vítima tinha medida protetiva contra suspeito

Esther Morais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:50

Guarda Municipal age e impede perseguição a mulher com medida protetiva em estação de BRT Crédito: Divulgação

Um homem foi preso após desrespeitar uma medida protetiva de urgência e perseguir uma mulher na estação do BRT Rio Vermelho, em Salvador, na noite de quinta-feira (21).

Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Grupamento Especial de Motociclistas (GEM) realizava patrulhamento preventivo na região quando foi acionada pelo responsável pelo suporte na estação. Ele informou que uma senhora estava sendo vítima de perseguição por um indivíduo contra o qual havia uma medida protetiva vigente.

Os agentes se deslocaram ao local onde o suspeito se encontrava e o abordaram. Após a contenção do indivíduo, os guardas municipais confirmaram a existência da medida protetiva. Para assegurar a integridade da vítima e dar prosseguimento aos trâmites legais, foi solicitado apoio de uma viatura do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT).