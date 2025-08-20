Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trio é preso por desviar cerca de R$ 100 mil em golpes financeiros contra idosos na Bahia

Pelos menos 10 fraudes foram identificadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:27

Operação Falso Crédito prende trio envolvido em golpes financeiros contra idosos em Serrinha Crédito: Divulgação Ascom PC-BA

Três pessoas foram presas na terça-feira (19) por desviar cerca de R$ 100 mil em golpes financeiros contra idosos em Serrinha, no nordeste baiano.

Segundo a Polícia Civil, um casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS, para a contratação dos serviços. Os valores eram creditados na conta dos beneficiários e, posteriormente, desviados por meio de transferências fracionadas para contas pessoais de outro suspeito.

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs, que foram bloqueadas por decisão judicial. O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes aplicadas contra 10 idosos.

Leia mais

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

Imagem - Garota de programa é estuprada por três homens no sul da Bahia

Garota de programa é estuprada por três homens no sul da Bahia

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estabelecimento comercial usado pelo grupo, localizado no Loteamento São Roque 2, e em uma residência no bairro Cidade Nova. No local, foram apreendidas 61 folhas de cheque, totalizando cerca de R$ 95 mil ainda não descontados, além de valores em espécie em real e em dólar, 24 cartões bancários, documentos da empresa e cópias de documentos pessoais de vítimas.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na organização criminosa. O trio foi apresentado na unidade policial, submetido a exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A ação faz parte da Operação Falso Crédito, realizada pela Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, com o apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal). Os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado.

A Polícia Civil orienta que eventuais vítimas do grupo procurem a delegacia para colaborar com as investigações.

Mais recentes

Imagem - Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a operar nesta quarta-feira (20)

Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a operar nesta quarta-feira (20)
Imagem - Ministério Público pede exoneração de irmã de prefeito baiano por nepotismo

Ministério Público pede exoneração de irmã de prefeito baiano por nepotismo
Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 104 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 104 mil na Mega-Sena; confira resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
03

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil