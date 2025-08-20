CRIME

Trio é preso por desviar cerca de R$ 100 mil em golpes financeiros contra idosos na Bahia

Pelos menos 10 fraudes foram identificadas

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:27

Operação Falso Crédito prende trio envolvido em golpes financeiros contra idosos em Serrinha Crédito: Divulgação Ascom PC-BA

Três pessoas foram presas na terça-feira (19) por desviar cerca de R$ 100 mil em golpes financeiros contra idosos em Serrinha, no nordeste baiano.

Segundo a Polícia Civil, um casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS, para a contratação dos serviços. Os valores eram creditados na conta dos beneficiários e, posteriormente, desviados por meio de transferências fracionadas para contas pessoais de outro suspeito.

O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs, que foram bloqueadas por decisão judicial. O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes aplicadas contra 10 idosos.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estabelecimento comercial usado pelo grupo, localizado no Loteamento São Roque 2, e em uma residência no bairro Cidade Nova. No local, foram apreendidas 61 folhas de cheque, totalizando cerca de R$ 95 mil ainda não descontados, além de valores em espécie em real e em dólar, 24 cartões bancários, documentos da empresa e cópias de documentos pessoais de vítimas.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na organização criminosa. O trio foi apresentado na unidade policial, submetido a exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A ação faz parte da Operação Falso Crédito, realizada pela Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, com o apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal). Os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado.