Garota de programa é estuprada por três homens no sul da Bahia

Suspeitos ainda tentaram sequestrar vítima, que conseguiu fugir

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:40

Mulher foi arranhada por criminosos Crédito: Reprodução / TV Santa Cruz

Uma garota de programa de 26 anos foi estuprada por três homens na madrugada de segunda-feira (18), no bairro Pontal, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a mulher teria acertado um programa com dois homens, porém, após a chegada de um terceiro indivíduo e diante da recusa em manter relação com ele, foi agredida e ameaçada.

Imagens obtidas pela TV Santa Cruz mostram o corpo da vítima com manchas e arranhões. Os suspeitos ainda tentaram forçá-la a entrar em um veículo, mas a vítima conseguiu fugir e pedir socorro.

Policiais militares da 69ª Companhia Independente foram acionados por volta das 2h55 da madrugada para averiguar a denúncia, mas ninguém foi identificado e preso.