Garota de programa é estuprada por três homens no sul da Bahia

Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:40
Uma garota de programa de 26 anos foi estuprada por três homens na madrugada de segunda-feira (18), no bairro Pontal, em Ilhéus, no sul da Bahia.
Segundo a Polícia Civil, a mulher teria acertado um programa com dois homens, porém, após a chegada de um terceiro indivíduo e diante da recusa em manter relação com ele, foi agredida e ameaçada.
Imagens obtidas pela TV Santa Cruz mostram o corpo da vítima com manchas e arranhões. Os suspeitos ainda tentaram forçá-la a entrar em um veículo, mas a vítima conseguiu fugir e pedir socorro.
Policiais militares da 69ª Companhia Independente foram acionados por volta das 2h55 da madrugada para averiguar a denúncia, mas ninguém foi identificado e preso.
A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus investiga o caso. A corporação realiza oitivas para esclarecer o caso. Imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão analisadas e poderão contribuir para a identificação dos autores.