Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Virgem, Touro e Capricórnio: Saiba como salvar o bem-estar do seu fim de semana (30 de janeiro)

Da postura às distrações no trânsito; entenda o que estes signos precisam vigiar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A agilidade de Marte com a Lua em Gêmeos é ótima para a mente, mas perigosa para quem anda no "piloto automático". Áries, o alerta é para você: cuidado com a pressa excessiva no trânsito ou ao lidar com objetos cortantes. A sua energia está altíssima, mas a dispersão pode causar pequenos acidentes. Redobre a atenção e faça as coisas com calma.

Para Virgem e Capricórnio, o corpo pede atenção à estrutura. Virginianos tendem a se perder no trabalho e esquecer da postura, o que pode resultar em dores nas costas e pescoço ao final do dia. Já os capricornianos devem olhar com carinho para a digestão. Com o volume de tarefas alto, você pode acabar comendo rápido demais. Prefira alimentos leves e mastigue com consciência.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O Universo não facilita, mas recompensa: Áries, Virgem e Libra passam por um teste decisivo nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Quando a ansiedade perde força, tudo começa a se organizar para esses 3 signos a partir desta sexta-feira (30 de janeiro)

Olodum faz última Bênção de janeiro nesta terça (30)

Touro precisa fugir dos excessos. A vontade de compensar o cansaço da semana com comida ou bebida pode pesar no corpo e no humor à noite. O equilíbrio é o seu melhor amigo hoje. Se sentir o corpo pesado, troque o jantar exagerado por algo nutritivo e uma boa noite de sono.

Cuidar da saúde hoje é um ato de inteligência estratégica. Quando você respeita os limites do seu corpo e evita a pressa desnecessária, consegue aproveitar muito melhor a energia positiva que o final de semana promete trazer. Ouça os sinais de cansaço e não hesite em dar uma pausa para respirar.

Leia mais

Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Imagem - MC Gui assume nova namorada dias após término e ex detona: 'Se apaixonou na sexta?'

MC Gui assume nova namorada dias após término e ex detona: 'Se apaixonou na sexta?'

Imagem - Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Marcelo atende ao Big Fone, recebe ordem e coloca a pulseira dourada

Marcelo atende ao Big Fone, recebe ordem e coloca a pulseira dourada
Imagem - Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26
Imagem - Influenciador famoso vende a própria 'alma digital' em acordo de quase R$ 5,13 bilhões

Influenciador famoso vende a própria 'alma digital' em acordo de quase R$ 5,13 bilhões

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador
01

Motorista de ônibus sofre infarto durante o trabalho em Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
03

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
04

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional