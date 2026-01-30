ASTROLOGIA

Áries, Virgem, Touro e Capricórnio: Saiba como salvar o bem-estar do seu fim de semana (30 de janeiro)

Da postura às distrações no trânsito; entenda o que estes signos precisam vigiar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A agilidade de Marte com a Lua em Gêmeos é ótima para a mente, mas perigosa para quem anda no "piloto automático". Áries, o alerta é para você: cuidado com a pressa excessiva no trânsito ou ao lidar com objetos cortantes. A sua energia está altíssima, mas a dispersão pode causar pequenos acidentes. Redobre a atenção e faça as coisas com calma.



Para Virgem e Capricórnio, o corpo pede atenção à estrutura. Virginianos tendem a se perder no trabalho e esquecer da postura, o que pode resultar em dores nas costas e pescoço ao final do dia. Já os capricornianos devem olhar com carinho para a digestão. Com o volume de tarefas alto, você pode acabar comendo rápido demais. Prefira alimentos leves e mastigue com consciência.

Touro precisa fugir dos excessos. A vontade de compensar o cansaço da semana com comida ou bebida pode pesar no corpo e no humor à noite. O equilíbrio é o seu melhor amigo hoje. Se sentir o corpo pesado, troque o jantar exagerado por algo nutritivo e uma boa noite de sono.

