INCIDENTE

Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

Condutora foi socorrido por profissionais do centro comercial

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:33

Carro segue no local Crédito: Moysés Suzart

Uma idosa perdeu o controle do carro e derrubou um dos portões de saída do Shopping Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira (19). Segundo testemunhas, a condutora perdeu a direção na ladeira perto da saída da C&A e o veículo só parou após colidir com um poste.

A mulher foi socorrido por bombeiros e médicos do centro comercial. Ela se encontra lúcida e em acompanhamento.

Em nota, o Shopping Barra informou que o veículo está sendo retirado a fim de garantir a liberação completa da via.

Em abril do ano passado, uma outra idosa se envolveu em acidente na mesma região. O carro que ela dirigia invadiu a loja C&A do Shopping Barra após perder o controle da direção.

Imagens do local mostram o veículo, um Toyota Etios, dentro da loja e peças de roupa espalhadas. Há também muito vidro pelo chão. Em função da ocorrência, a loja ficou fechada temporariamente.