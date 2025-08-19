Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:33
Uma idosa perdeu o controle do carro e derrubou um dos portões de saída do Shopping Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira (19). Segundo testemunhas, a condutora perdeu a direção na ladeira perto da saída da C&A e o veículo só parou após colidir com um poste.
A mulher foi socorrido por bombeiros e médicos do centro comercial. Ela se encontra lúcida e em acompanhamento.
Em nota, o Shopping Barra informou que o veículo está sendo retirado a fim de garantir a liberação completa da via.
Em abril do ano passado, uma outra idosa se envolveu em acidente na mesma região. O carro que ela dirigia invadiu a loja C&A do Shopping Barra após perder o controle da direção.
Imagens do local mostram o veículo, um Toyota Etios, dentro da loja e peças de roupa espalhadas. Há também muito vidro pelo chão. Em função da ocorrência, a loja ficou fechada temporariamente.