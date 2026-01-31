ESTADO GRAVÍSSIMO

Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'

Pablo Aguiar disse que sente a dor de um pai e tem esperanças de que o Judiciário e o MP enxerguem o caso com mais seriedade

31 de janeiro de 2026

Responsável pela investigação do caso de lesão corporal gravíssima envolvendo o ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso e um adolescente – internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em Águas Claras – o delegado da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Pablo Aguiar, chorou, nesta sexta-feira (30/1), durante coletiva de imprensa ao detalhar o caso. Pablo disse que sente a “dor de um pai” e tem esperanças de que o “Judiciário e o Ministério Público enxerguem o caso com mais seriedade”.

