Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'

Pablo Aguiar disse que sente a dor de um pai e tem esperanças de que o Judiciário e o MP enxerguem o caso com mais seriedade

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:44

Delegado foi às lágrimas em coletiva
Delegado foi às lágrimas em coletiva Crédito: Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova

Responsável pela investigação do caso de lesão corporal gravíssima envolvendo o ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso e um adolescente – internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em Águas Claras – o delegado da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Pablo Aguiar, chorou, nesta sexta-feira (30/1), durante coletiva de imprensa ao detalhar o caso. Pablo disse que sente a “dor de um pai” e tem esperanças de que o “Judiciário e o Ministério Público enxerguem o caso com mais seriedade”.

Delegado foi às lágrimas em coletiva por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
Delegado foi às lágrimas em coletiva por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova

Turra chegou a ser preso, mas foi solto em seguida após pagar fiança de R$ 24 mil. Ele foi filmado agredindo o adolescente após uma festa em Vicente Pires, na madrugada de quinta-feira (22/1). A vítima levou diversos socos, após discutir com o agressor que jogou um chiclete em outra pessoa. O garoto disse que se a goma de mascar tivesse sido lançada contra ele, a conversa seria diferente. Neste momento, Pedro saiu do carro e partiu para o ataque.

Piloto pede perdão à família de jovem em coma após agressão: 'Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito'

Piloto que espancou adolescente em briga por chiclete já havia sido denunciado por outra agressão

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

