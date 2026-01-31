Acesse sua conta
Plano contra Zulma dá certo e Carmen faz previsão sombria em 'Êta Mundo Melhor!' desta sábado (31)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:00

Carmem (Cristiane Amorim) faz revelações sobre Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O sábado (31) chega com emoções à flor da pele em Êta Mundo Melhor!. A novela das seis da TV Globo, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner.

Depois de muita tensão, Zulma e Zenaide finalmente percebem que quem está no carro não é quem imaginavam, mas sim Lourival. A descoberta confirma que o plano deu certo, e Dita, Candinho e Samir não escondem a alegria ao celebrar o sucesso da estratégia.

Nem tudo, porém, é motivo de festa. Margarida enfrenta um dos momentos mais difíceis desde que foi demitida da rádio e encontra em Manoela o apoio necessário para seguir em frente. Já Anabela segue resistente e rejeita qualquer tentativa de aproximação de Estela, deixando claro que as feridas do passado ainda estão abertas.

As desconfianças em torno da origem de Anabela ganham força quando Sandra passa a acreditar que a menina pode ser filha de Ernesto. A situação se complica ainda mais quando Anabela flagra Estela ao lado de Celso e registra tudo em fotos, atitude que pode render novas confusões.

Araújo, Celso e Asdrúbal colocam Candinho a par da delicada situação da fábrica, trazendo preocupação e decisões difíceis à tona. Em paralelo, Tobias e Lauro fazem planos de comprar uma casa para o filho que Lauro espera com Sônia, enquanto Carmem solta uma previsão inquietante: segundo ela, Ernesto não teria muito tempo de vida.

O capítulo também mostra Lauro tentando orientar Túlio, num momento de conselho e reflexão. Já Mirtes e Francine entram em desespero ao perceberem que perderam as esmeraldas de Cunegundes, o que pode gerar consequências imprevisíveis.

Para fechar, Candinho anuncia que precisará se separar de Samir, uma decisão dolorosa que promete abrir novos rumos na história.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

