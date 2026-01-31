NOVELA DAS 6

Plano contra Zulma dá certo e Carmen faz previsão sombria em 'Êta Mundo Melhor!' desta sábado (31)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:00

Carmem (Cristiane Amorim) faz revelações sobre Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O sábado (31) chega com emoções à flor da pele em Êta Mundo Melhor!. A novela das seis da TV Globo, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner.



Depois de muita tensão, Zulma e Zenaide finalmente percebem que quem está no carro não é quem imaginavam, mas sim Lourival. A descoberta confirma que o plano deu certo, e Dita, Candinho e Samir não escondem a alegria ao celebrar o sucesso da estratégia.

Nem tudo, porém, é motivo de festa. Margarida enfrenta um dos momentos mais difíceis desde que foi demitida da rádio e encontra em Manoela o apoio necessário para seguir em frente. Já Anabela segue resistente e rejeita qualquer tentativa de aproximação de Estela, deixando claro que as feridas do passado ainda estão abertas.

As desconfianças em torno da origem de Anabela ganham força quando Sandra passa a acreditar que a menina pode ser filha de Ernesto. A situação se complica ainda mais quando Anabela flagra Estela ao lado de Celso e registra tudo em fotos, atitude que pode render novas confusões.



Araújo, Celso e Asdrúbal colocam Candinho a par da delicada situação da fábrica, trazendo preocupação e decisões difíceis à tona. Em paralelo, Tobias e Lauro fazem planos de comprar uma casa para o filho que Lauro espera com Sônia, enquanto Carmem solta uma previsão inquietante: segundo ela, Ernesto não teria muito tempo de vida.

O capítulo também mostra Lauro tentando orientar Túlio, num momento de conselho e reflexão. Já Mirtes e Francine entram em desespero ao perceberem que perderam as esmeraldas de Cunegundes, o que pode gerar consequências imprevisíveis.



Para fechar, Candinho anuncia que precisará se separar de Samir, uma decisão dolorosa que promete abrir novos rumos na história.