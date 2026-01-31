ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (31 de janeiro) para 4 signos que precisam de cura e descanso

Da meditação ao cuidado com o corpo; saiba como estes signos podem renovar suas energias agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um janeiro intenso, seu corpo e sua mente pedem uma pausa. Para os Leoninos, a tarde de hoje traz uma necessidade de recolhimento. Busque paz interior através da meditação ou de um momento de silêncio; a espiritualidade está em alta e trará as respostas que você tanto procurou na agitação das redes sociais. É hora de olhar para dentro.



Gêmeos e Áries precisam ficar atentos aos excessos. A manhã comunicativa pode gerar um cansaço mental que se manifesta em dores de cabeça ou irritabilidade à noite. O alívio virá da sua capacidade de dizer "não" para compromissos exaustivos e dizer "sim" para o repouso. Respire fundo, desconecte-se das telas e sinta o peso saindo dos seus ombros.

Para Câncer, a chegada da Lua no seu signo é o abraço que sua alma precisava. Escute seu corpo e não se force a socializar se sentir que o tanque de energia está baixo. O cuidado com a saúde hoje passa pelo respeito ao seu ritmo interno. Quando você se permite descansar, o universo trabalha para restaurar sua vitalidade.

