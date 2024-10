OLIMPÍADAS ESPECIAIS

Apae realizará Olimpíadas para pessoas especiais na Bahia

Evento terá competições em nove modalidades, com 400 representantes de 20 cidades baianas

As Olimpíadas Especiais das Associações Pais e Amigos de Especiais (Apaes) da Bahia iniciarão sua décima segunda edição entre os dias 6 e 9 de novembro, trazendo participantes de 20 diferentes municípios. Serão em torno de 400 representantes competindo nas modalidades Futsal, Natação, Bocha, Ginástica Rítmica, Handebol, Futsal Society, Capoeira, Futsal Down e Atletismo.

O evento acontecerá no Complexo Esportivo da Escola de Saúde e Formação Militar do Exército, na Pituba, em Salvador, e focará na promoção da inclusão pelo esporte. “Este evento não apenas celebra o talento e a determinação dos participantes, mas também busca revelar novos talentos e proporcionar momentos de superação e união”, comentou Derval Evangelista, presidente da Apae Salvador.

“As Olimpíadas Especiais são um espaço onde a garra e o empenho dos participantes são colocados em destaque, reafirmando a importância do esporte como ferramenta de inclusão”, completou.

O evento será promovido pela Federação das Apaes do Estado da Bahia, e envolve as cidades de Camaçari, Santo Amaro, Jequié, Riachão do Jacuípe, Canavieiras, Santa Luz, Una, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo Magalhães, Governador Mangabeira, Valente, Gandu, Feira de Santana, Eunápolis, Ilhéus e Guanambi.