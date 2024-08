DIVERSÃO

Shopping Barra: pista de patinação no gelo recebe crianças da Apae Salvador

Mais de 20 crianças e adolescentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Salvador tiveram a oportunidade de vivenciar um momento mágico, na manhã desta sexta-feira (9) com a Diversão no Gelo, na pista de patinação instalada na Praça Central Euvaldo Luz, no Shopping Barra.