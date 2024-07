DIVERSÃO

Shopping de Salvador abre pista de patinação no gelo nesta segunda (1°)

O Shopping Barra, em Salvador, traz a partir desta segunda-feira (1º) a famosa pista de patinação no gelo. A atração ficará na Praça Central Euvaldo Luz, para todas as idades.

As crianças de 2 a 4 anos podem participar da diversão no carrinho por toda a pista. A pista de gelo estará disponível durante o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.