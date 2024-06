DIVERSÃO EM FAMÍLIA

Sessão especial de ‘Divertidamente 2’ para pessoas com TEA será feita nesta sexta (28) no Shopping Bela Vista

Uma sessão especial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) do filme ‘Divertidamente 2’ acontecerá nesta sexta-feira (28) às 14h no Cineflix do Shopping Bela Vista.