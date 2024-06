DIVERSÃO

5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em julho

Veja longas com muita ação, drama e aventura que esperam por você nas telonas

Julho chega com lançamentos cinematográficos muito aguardados que prometem capturar a imaginação do público. Em “Meu Malvado Favorito 4”, Gru, seus adoráveis minions e sua família voltam para novas aventuras repletas de humor e travessuras. Enquanto isso, “Deadpool & Wolverine” traz uma colaboração explosiva entre os anti-heróis Wade Wilson e Wolverine, prometendo uma mistura única de ação, humor afiado e dinâmica cativante.

1. Meu Malvado Favorito 4 (04/07)

Nesta sequência emocionante, o vilão mais amado do planeta retorna. Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que promete atormentar seu pai de maneiras inesperadas. Enquanto se adapta à vida com o pequeno, o protagonista enfrenta um novo e perigoso inimigo, Maxime Le Mal. A situação se complica quando o vilão ameaça a segurança de todos, forçando a esposa de Gru, Valentina, e a família a fugir para evitar o perigo iminente. Entre risadas e aventuras , a família deve encontrar uma maneira de derrotar o vilão e restaurar a paz.