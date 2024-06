SUCESSO

‘Divertida Mente 2’ é a segunda maior estreia nos cinemas do Brasil

‘Divertida Mente 2’ chegou aos cinemas brasileiros no dia 20 de junho e já quebrou recorde de bilheteria: o novo lançamento da Pixar ocupa o segundo lugar geral das maiores estreias no país, atrás apenas de ‘Vingadores: Ultimato’ (2019), e o primeiro lugar das animações. Foram arrecadados mais de R$ 96,3 milhões com as vendas de ingressos e um público de 4,5 milhões de espectadores compareceu às salas de cinema até o momento.

A animação é a sequência do sucesso ‘Divertida Mente’, de 2015. A trama de Riley, agora adolescente, apresenta ao público novas emoções como o Tédio, a Vergonha, a Inveja, e a mais comentada pelo público, a Ansiedade. O filme conquistou notas elevadas nos principais portais de críticas do cinema, dentre eles o Rotten Tomatoes (91%) e o Metacritic (73/100).

Na dublagem brasileira, Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja recebem as vozes de Tata Werneck, Eli Ferreira, Fernando Mendonça e Gaby Milani, respectivamente. As outras emoções seguem com as vozes dos dubladores do primeiro filme: Miá Mello (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Canoro (Tristeza).