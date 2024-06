Casa inspirada em 'Divertida Mente 2' hospeda de graça visitantes

Os fãs poderão explorar as emoções e interagir com o painel de controle do quartel-general

A animação "Divertida Mente 2" ganhou uma casa inspirada na central de controle da mente da protagonista. O espaço hospedará de graças visitantes que se candidatarem e forem selecionados no site do Airbnb.

A casa, localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, será aberta logo após a estreia do filme, prevista para acontecer no Brasil em 20 de junho. Os fãs poderão explorar as emoções e interagir com o painel de controle do quartel-general.