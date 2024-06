Atriz Karine Carvalho diz que vive trisal com o marido e com compositor baiano Cézar Mendes

A atriz Karine Carvalho, 48 anos, divulgou nesta terça-feira (12), nas redes sociais, que está vivendo um trisal. Ela aproveitou o Dia dos Namorados para publicar uma foto em que aparece com o músico baiano Cézar Mendes, 73, e com o marido, o fotógrafo Fred Siewerdt, 50.

Karine está casada com Fred Siewerdt há mais de dez anos. No passado, já se relacionou com o músico Rodrigo Amarante, da banda Los Hermanos, e com o ator Gabriel Braga Nunes.