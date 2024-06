Filha de Bela, Flor Gil posta foto apaixonada com namorada: 'Meu amor'

A neta de Gilberto Gil e filha de Bela, Flor Gil, se declarou para a namorada nas redes sociais na quarta-feira (12), no Dia dos Namorados. A jovem, de 15 anos, publicou uma foto ao lado de uma outra mulher e escreveu na legenda "Minha namorada. Meu amor".

A namorada da cantora, no entanto, não teve a identidade divulgada. No ano passado, Flor partilhou imagens de uma conversa com a mãe, onde afirma ser “uma filha bem gay”. Vários membros da família de Gilberto Gil mostraram o seu apoio a Flor, incluindo o próprio.