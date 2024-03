AMOR DA ADOLESCÊNCIA

Flor Gil revela namoro entre Gilberto Gil e Maria Bethânia durante juventude

Foi através de uma publicação em uma rede social que a neta de Gilberto Gil, Flor Gil, filha de Bela Gil, revelou sua grande descoberta familiar. "Descobri hoje que meu avô e Bethânia já namoraram", declarou no último sábado (10).

Além da revelação, a neta de Gil compartilhou também uma declaração que seria da cantora."Fui apaixonada por Gilberto Gil. Mas ele me traiu, me largou lá chupando manga... Foi na Bahia antes de a gente ser profissional. Eu conheci ele, toda noite cantava com a gente...", conta.