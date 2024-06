CINEMA

Divertida Mente 2 mostra como é difícil crescer

Na sequência do filme de 2015, Riley está com 13 anos e vai enfrentar novas emoções

Roberto Midlej

Publicado em 20 de junho de 2024 às 06:00

Vergonha, Ansiedade, Inveja e Tédio Crédito: divulgação

Enfrentar a adolescência e a puberdade não é nada fácil: os hormônios estão fervendo; surgem as primeiras paixões; os conflitos com os pais se tornam mais intensos; as amizades passam por abalos; o corpo passa por mudanças... Riley, a adorável garotinha de Divertida Mente (2015), cresceu e está passando por tudo isso em Divertida Mente 2, que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas.

Riley agora tem 13 anos Crédito: divulgação

Agora, a “sala de controle mental” da jovem de 13 anos está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho vão ter que aprender a conviver com os novos sentimentos que surgem na vida de um pré-adolescente: Ansiedade; Inveja; Tédio e Vergonha. Para completar, tem a Nostalgia, que aparece de vez em quando para rápidas participações - afinal, aos 13 anos de idade, ainda é muito cedo para ter nostalgia, não é mesmo?

E, se no primeiro filme, a protagonista entre as emoções era a Alegria, agora é a Ansiedade que exerce uma espécie de liderança. O que, aliás, é compreensível, afinal talvez seja este o sentimento que mais aflora na adolescência. E aí não há como não falar de Tatá Werneck, que brilha dando voz a essa nova personagem.

Não poderia ser diferente, já que a atriz/humorista parece ser a personificação do sentimento da ansiedade. Ela própria é uma espécie de caricatura dessa emoção e é difícil imaginar alguém que tivesse um desempenho como o dela aqui no Brasil. Desafio o leitor a pensar em qualquer outra atriz tão acelerada quanto ela, que seja um estereótipo tão fiel - e divertido - da ansiedade.

“Sempre fui fã do filme. Quando soube que teria uma nova personagem, a Ansiedade, torci muito para ser chamada para o teste e deu certo! Tenho certeza que o filme vai fazer todas as gerações se divertirem e se emocionarem, e vai acolher nossos divertidamentes”, disse Tatá quando revelou que daria voz à personagem. Riley é, teoricamente, a protagonista, mas a Ansiedade rouba a cena, é fato. O elenco de voz das emoções do primeiro filme segue o mesmo, com Miá Mello como Alegria; Otaviano Costa como Medo; Dani Calabresa como Nojinho; Leo Jaime como Raiva e Katiuscia Conoro como Tristeza.

Fica muito claro para o público o esforço e a seriedade da equipe criativa em se aprofundar no que ocorre na mente de um adolescente, que passa por esse caldeirão de emoções. Não à toa, a Pixar recorreu à colaboração de Dacher Keltner, professor da Universidade de Berkeley, psicólogo e escritor que participou da elaboração do primeiro filme e está de volta nesta segunda parte.

Como a maioria dos filmes da Disney e Pixar, Divertida Mente 2 mistura comédia com o drama, mas, no fim, acaba escorregando no melodrama, o que dá uma sensação de que muitas produções são parecidas umas com as outras. Mas, nem por isso deixam de ser divertidas. Aliás, talvez por repetir essa fórmula tão bem é que a maioria dos filmes seja tão agradável. A lição de moral, a mensagem de que tudo pode melhorar e o final feliz estão sempre ali. E não há nenhum mal nisso, é bom registrar, afinal é o que público desse tipo de filme espera.