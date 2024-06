Disney lança “Divertida Mente 2”, “Moana 2” e “Mufasa: O Rei Leão” ainda em 2024; Veja lista completa de lançamentos

Com novo lançamento marcado para o dia 20 de junho (“Divertida Mente 2”), a Disney se prepara para uma série de lançamentos. O estúdio que começou o ano com “Wish: O Poder dos Desejos” fará dois grandes lançamentos de animação e um live-action ainda em 2024 (“Moana 2” e “Mufasa: O Rei Leão”).

Um dos principais lançamentos de 2024, a sequência de um dos maiores sucessos da Pixar/Disney chega aos cinemas brasileiros na próxima semana. O segundo filme começa com um salto temporal e Riley agora é uma adolescente. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade.