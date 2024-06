LEITURA

Biblioteca do Sesc está no Salvador Norte Shopping

Até 31 de julho, o Salvador Norte Shopping recebe o BiblioSesc – Serviço de Biblioteca Móvel do Sesc -, com diversidade temática nas categorias ficção e não-ficção, dos gêneros romance, conto, crônica, poema, dentre outros que compõem a literatura nacional e estrangeira traduzida para o português. O acervo contempla os públicos infantil, jovem e adulto.

Os clientes do Salvador Norte Shopping podem ler no local e realizar consultas ao acervo. Eles são recepcionados com orientações sobre as opções de livros que interessam. O espaço é voltado para todas as pessoas interessadas em ler livros selecionados e atualizados. O ambiente é climatizado, possui lâmpadas led e puffs. Para cada unidade móvel há um auxiliar de biblioteca. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h45; fechado aos sábados, domingos e feriados.