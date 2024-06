EDUCAÇÃO

Nova biblioteca do projeto Cantos de Leitura é entregue para estudantes de Dias D’Ávila

A iniciativa reformou o espaço para estimular a leitura

Publicado em 13 de junho de 2024 às 20:49

Esta é a 75ª biblioteca entregue pelo Cantos de Leitura Crédito: Divulgação

Uma nova biblioteca do projeto Cantos de Leitura foi entregue nesta quinta-feira (13) para os estudantes da Escola Claudionor Simões do Carmo, em Dias D’Ávila. O espaço foi reformado pela iniciativa e conta com um acervo de 1.200 livros para estimular a leitura das crianças e adolescentes.

“Uma biblioteca do nível que vai ficar a nossa é tudo que almejamos, pois esperamos que ela venha atender ao nosso educando, oferecendo suporte informacional. No novo cantinho da leitura, o acesso a livros de diferentes formatos e faixas etárias vai contribuir muito para o desenvolvimento e produção de conhecimento dos nossos alunos”, diz Sheila Darc Soares Rezende Ferreira, diretora da Escola Claudionor Simões Do Carmo.

Materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos também estão entre os itens novos do acervo. Cerca de 380 estudantes da escola municipal, com idades entre 4 e 10 anos, matriculados no Ensino Infantil e Ensino Fundamental I, serão beneficiados pela iniciativa.

O espaço conta com 1.200 livros Crédito: Divulgação

“Para a nossa equipe é uma honra ter um projeto como esse, principalmente pelo fato de saber que mais de 300 crianças vão ter acesso à literatura de qualidade. E que professores e professoras que não têm acesso às vezes a materiais qualificados para desenvolver suas atividades na escola vão ter essa oportunidade de fazer um trabalho incrível com os materiais que eles receberam”, expressa Kátia Rocha, diretora da Rede Educare.

O projeto é uma realização da Rede Educare e conta com patrocínio da BASF via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. A unidade de Dias D’Ávila será a 75ª implantada pelo projeto, somando 60 cidades brasileiras beneficiadas.

O acervo irá incentivar a leitura dos 380 estudantes Crédito: Divulgação

“Estamos muito gratos, hoje eu ouvi de uma professora algo muito importante. Ela disse que a mãe, que era analfabeta, sempre dizia para ela: ‘filha, os livros têm cor, os livros têm sabor, os livros têm sentido’. Então, assim, os livros mexem com todos os nossos sentidos, que mais livros cheguem para a biblioteca das crianças”, finaliza Kátia.