Anvisa autoriza dentistas a prescrever Mounjaro, caneta emagrecedora

Medicamento teve sua aprovação estendida para tratar apneia do sono

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:02

Mounjaro
Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente o uso do Mounjaro (tirzepatida), um tipo de caneta emagrecedora, para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) em pacientes obesos. Assim, a prescrição passou a ser ampliada para que dentistas também prescrevam o medicamento, antes indicado apenas para diabetes tipo 2. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 20.

Agora parte da terapia da odontologia do sono, este é o primeiro fármaco validado para apneia do sono no Brasil. A apneia obstrutiva do sono (AOS), ou apenas apneia do sono, é um distúrbio caraterizado por episódios repetidos de respiração irregular devido ao bloqueio completo ou parcial das vias aéreas superiores. Os principais sintomas são ronco, despertar recorrente e sonolência diurna.

A decisão da agência reguladora se baseou em estudos que já haviam demonstrado a eficácia da tirzepatida no tratamento da condição. A prescrição pelos dentistas deve seguir os limites éticos e legais da profissão, sendo restrita a casos de AOS.

Riscos

Apesar de ter a eficácia comprovada para a diabetes do tipo 2 e para o tratamento de apneia do sono, o Mounjaro e as demais canetas emagrecedoras possuem riscos já mapeados como: problemas nas coluna e nas articulações, flacidez no rosto, queda de cabelo, problemas gastrointestinais e até formação de hemorroidas. 

A ampliação da prescrição do medicamento causa receio na comunidade médica, que aponta a necessidade de uma maior fiscalização no acesso ao medicamento, para evitar o uso indiscriminado. 

