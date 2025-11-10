TREINO

Anvisa proíbe marca de whey, e produto será recolhido do mercado

Produto não possui regularização sanitária

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:53

Proteus/Whey Isolate Protein Mix Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (10), a proibição do whey protein da marca Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda. De acordo com o órgão regulador, a empresa não possui a regularização sanitária necessária para funcionamento.

A medida determina o recolhimento do Proteus/Whey Isolate Protein Mix. Além da retirada do mercado, a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos produtos foram proibidos. Segundo a Anvisa, os suplementos são divulgados e vendidos em plataformas on-line, como Shopee e Mercado Livre, sem a devida regularização sanitária.

No dia 23 de setembro, a Agência já havia determinado a apreensão de todos os lotes do Whey Isomix Definition da marca. A medida foi tomada depois que a empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., verdadeira responsável pelo Whey Isomix Definition da marca Proteus, comunicou que a fabricação do suplemento foi interrompida desde o início de 2024. A empresa informou também que não possui nenhuma relação com a Nutrimix A. Suplementos SLU, empresa descrita em algumas embalagens do produto disponível no mercado.

Proibição de outros suplementos alimentares

Outra medida publicada pela agência determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A empresa teve a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e consumo de seus produtos suspensos.

De acordo com a Anvisa, o fabricante, além de produzir suplementos e óleos da marca Bugroon sem licenciamento sanitário para essa atividade, também comercializa os produtos em seu site oficial.

Confira os suplementos suspensos: