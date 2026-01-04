Acesse sua conta
Igor Kannário anuncia show de graça e gravação de DVD em Salvador

Show será realizado na próxima sexta-feira (9), a partir das 18 horas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17:51

Igor Kannário
Igor Kannário anuncia show em Salvador  Crédito: Divulgação

O cantor Igor Kannário anunciou que vai gravar um audiovisual em Salvador, na próxima sexta-feira (9). O show, que será aberto ao público, será realizado no largo da Feirinha do Japão, no bairro da Liberdade, a partir das 18 horas. 

Em vídeo publicado neste domingo (4), o cantor convidou os seguidores e explicou a escolha do local. "É uma diversão, uma nostalgia, uma lembrança, uma saudade, uma vivência. Eu quero emoções, eu quero sensações. E, por isso, eu escolhi o Largo da Feirinha porque foi de fato dali que eu fui pro mundo. Eu chego nos quatro cantos do mundo e grito que foi de lá que eu vim", celebrou Kannário. 

No dia 1º de 2026, o artista protagonizou um momento que viralizou nas redes sociais. Durante uma apresentação em Porto Seguro, no sul da Bahia, Kannário e o cantor Tomate fizeram um encontro de trios elétricos, na Passarela da Cultura. 

